Подсветку зажгут на телебашнях Иркутской области в честь Дня Победы

В День Победы, 9 мая, включат тематическую архитектурно-художественную подсветку на телебашнях в Иркутске и Братске в честь 81-й годовщины события. Об этом сообщает пресс-служба филиала РТРС «Иркутский ОРТПЦ».

Запланирована демонстрация двух сюжетов. В рамках первого на световом панно на фоне георгиевских лент появится надпись: «9 мая. Помним, гордимся! С Днем Победы!» и праздничный салют.

В рамках второго на фоне георгиевской ленты проплывут орден «Победа» и орден Отечественной войны. Появится надпись: «9 мая. С Днем Победы!!!». Затем на башне загорится пламя Вечного огня, а затем вновь появится праздничный салют.

Подсветка будет работать с 21:00 до 00:00 по местному времени.