Юридический хаос в Братске: исполненные госконтракты признаны ничтожными

Арбитражный суд Иркутской области признал недействительными муниципальные контракты, которые были добросовестно исполнены. Зафиксировано несколько таких случаев. О проблеме рассказал бизнес-омбудсмен Андрей Лабыгин.

По его словам, предприниматели достраивали дома для переселения граждан из аварийного жилья – изготавливали и монтировали балконные ограждения. Несмотря на то, что работы были выполнены качественно, приняты заказчиком и фактически используются, суд обязал подрядчиков вернуть более 7 млн рублей.

«По сути, сложилась ситуация односторонней реституции: бизнес выполнил социально значимые работы, понес затраты, уплатил налоги – и теперь обязан вернуть все полученные средства, в то время как заказчик сохраняет и результат работ, и деньги. Важно подчеркнуть: предприниматель не определяет способ закупки. Решение о заключении контрактов без конкурентных процедур принимает заказчик. Однако ответственность в итоге ложится именно на бизнес», – подчеркнул Лабыгин.

Такая практика фиксируется по всей России. Иски предъявляются уже после исполнения контрактов, когда предприниматель не может ни повлиять на ситуацию, ни вернуть выполненные работы. Это приводит к тому, что добросовестные компании оказываются на грани банкротства, несут убытки, кратно превышающие суммы контрактов, и сталкиваются с серьезными репутационными рисками.

У администрации города и заказчика запрошены необходимые документы для анализа причин принятия решений о неконкурентной закупке. После правовой оценки будут приняты меры в рамках компетенции для защиты прав предпринимателей.

«Возникает ключевой вопрос: почему бизнес должен нести ответственность за решения заказчика – особенно в проектах, имеющих высокую социальную значимость? Работа по защите прав предпринимателей в данной ситуации будет продолжена», – резюмировал бизнес-омбудсмен.