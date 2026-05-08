На рынке труда Иркутской области в апреле число вакансий выросло на 4%

На рынке труда Иркутской области в апреле 2026 года наметился новый тренд: количество вакансий снова пошло в рост, а активность соискателей, напротив, снизилась. По данным hh.ru, за месяц работодатели открыли 11,7 тыс. вакансий, что на 4% больше, чем в марте. Прирост числа предложений зафиксирован в 19 из 28 профессиональных направлений.

Заметнее всего выросло число вакансий для специалистов из сфер «Юристы» с ростом на 17% к марту, «Управление персоналом, тренинги» – на 16%, «Медицина, фармацевтика» – на 9%, «Домашний, обслуживающий персонал» – также на 9%. При этом наибольшее число вакансий в регионе в апреле было открыто для рабочего персонала – 33% от всего объема, далее следуют «Строительство, недвижимость» с 24% и «Производство, сервисное обслуживание» также с 24%. В то же время объем открытых и обновленных резюме снизился на 8%, причем тренд затронул специалистов всех анализируемых направлений.

Наиболее значительное снижение интереса к поиску новой работы продемонстрировали представители сфер «Автомобильный бизнес», «Продажи, обслуживание клиентов» и «Медицина, фармацевтика» – в каждой количество резюме сократилось на 10% к марту. На фоне роста активности работодателей и одновременного спада числа резюме индекс соотношения спроса и предложения впервые в 2026 году снизился и составил 11,8 резюме на вакансию, что на 1,6 процентного пункта ниже, чем в предыдущем месяце.

«Во многом такая динамика объясняется сезонными колебаниями: весной бизнес традиционно активизирует найм, усиливая подбор персонала под текущие и планируемые задачи. Одновременно соискатели стали осторожнее выходить на рынок труда, опасаясь, что поиск новой работы может затянуться, а ожидания по доходу и условиям не совпадут с предложением работодателей. Кроме того, часть кандидатов предпочитает сохранять стабильность, откладывает смену работы до более понятного и стабильного периода. Как будет развиваться этот тренд дальше, покажут ближайшие месяцы», – комментирует Екатерина Дегтярева, директор hh.ru Сибирь.