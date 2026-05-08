Лицеисты из Усть-Лабинска побывали с экскурсией на Иркутском алюминиевом заводе

Ученики Первого университетского лицея имени Н.И. Лобачевского – филиала МГУ совершили путешествие в сердце алюминиевой отрасли Приангарья.

Экскурсия началась с подробного инструктажа по охране труда и технике безопасности, после чего ребята отправились в электролизный цех. Лицеисты наблюдали, как в больших ваннах под воздействием электрического тока высокой силы из глинозема рождается жидкий алюминий.

Следующим пунктом стало литейное отделение. Если в электролизном цехе закладывается химическая основа, то здесь металл обретает форму. Аккуратные «пирамиды» упакованных алюминиевых чушек и бухт катанки, готовых к отправке, наглядно демонстрируют масштаб производства.

Особый интерес у ребят вызвал участок упаковки, они оценили, насколько строгим является этот процесс. Каждый продукт получает свой уникальный идентификационный номер – своеобразный паспорт качества, по которому можно отследить историю партии металла.

Ученики увидели как отбирают пробу металла из электролизера, заливку жидкого алюминия в миксер, узнали многое о лигирующих компонентах и даже смогли подержать в руках 10-килограммовую алюминиевую чушку.

«Наши экскурсии – это сильные профориентационные уроки, – поделилась начальник отдела развития персонала и корпоративных программ ИркАЗа Ольга Кремлева. – Видеть, как знания химии и физики превращаются в реальные технологии и промышленную мощь, бесценно для мотивации ребят».

Для Первого университетского лицея имени Лобачевского, носящего имя великого русского математика и созданного по инициативе промышленника Олега Дерипаска, подобные поездки учеников стали доброй традицией. Знакомство с передовыми производствами позволяет лицеистам осознанно выбирать инженерную стезю, понимая, что современная металлургия – это высокотехнологичная, чистая и перспективная отрасль.