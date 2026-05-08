Аналитики рассказали, как изменились российские пенсии за 10 лет: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: ЦБ РФ назвал причину роста спроса на наличные, каждый пятый банк в России стал убыточным, аналитики рассказали об изменении размера средней пенсии за 10 лет, а в Иркутской области добросовестных подрядчиков заставляют вернуть деньги за выполненные работы. Подробнее – в обзоре СИА.

Причина спроса на наличные

ЦБ РФ, ранее связывающий рост спроса на наличные с отключениями интернета, назвал еще одну причину изменения ситуации. Это адаптация бизнеса к налоговым изменениям: из-за увеличения фискальной нагрузки предприниматели стимулируют потребителей рассчитываться реальными деньгами. За апрель 2026 года объем наличных денег в обращении в России подскочил на 607,3 млрд рублей, отмечают аналитики РБК. Прирост оказался рекордным с сентября 2022-го.

Рост пенсий

Аналитики подсчитали, как изменился средний размер пенсий за 10 лет. В марте 2016 года средний размер пенсионного обеспечения составил почти 12,4 тыс. рублей. В марте 2026 года – около 25,3 тыс. рублей, следует из данных Росстата. Таким образом, сумма выросла почти на 13 тыс. рублей, или примерно в два раза.

Убыточность банков

По данным ЦБ РФ, по итогам января–февраля 2026 года убыточными стали почти 20% российских банков, или каждый пятый. В основном в число таковых вошли небольшие финансовые организации. Это связано с жесткой денежно-кредитной политикой, на фоне которой клиентам становится непросто обслуживать долги, взятые под высокие проценты. Вместе с тем конкуренция за качественного заемщика резко возрастает. Эксперты отмечают, что в такой обстановке выигрывают крупные организации, а маленькие испытывают трудности.

Удар по бизнесу

В Иркутской области, как и по всей стране, отмечается негативная юридическая практика. Исполненные госконтракты признают недействительными, требуя с добросовестных предпринимателей возврат денег. Иски предъявляются уже после выполнения работ, когда подрядчик не может повлиять на ситуацию. В результате этого компании оказываются на грани банкротства, рискуют репутацией. Ситуацией заинтересовался бизнес-омбудсмен, который намерен в ней разобраться.

Восстановление памятников

Более 30 памятников хотят восстановить в Иркутской области – для этих целей ищут инвесторов. Им планируют предоставить льготные кредиты: за счет заемных средств можно провести необходимые работы. По данным властей, все здания имеют удобное расположение и могут быть приспособлены для разных целей, в том числе для ведения бизнеса. Инвесторов нашли уже для 12 объектов.