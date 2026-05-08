Бизнес удерживает персонал даже при падении спроса

Дефицит кадров в российской экономике постепенно снижается, однако многие компании по-прежнему испытывают нехватку персонала. При этом, как следует из резюме обсуждения ключевой ставки Банка России, работодатели не спешат высвобождать сотрудников даже при падении спроса на продукцию. Это формирует недостаточно эффективное распределение рабочей силы между секторами.

«Хотя дефицит кадров снижается, многие компании испытывают нехватку персонала. При этом другие не спешат высвобождать сотрудников. В предыдущие годы они столкнулись с нехваткой рабочей силы, поэтому стремятся удерживать персонал даже при снижении спроса на свою продукцию, так как опасаются, что восстановить численность в дальнейшем будет сложно», – говорится в документе.

В результате рынок труда подстраивается преимущественно через замедление роста заработных плат и премий, а также расширение неполной занятости.

По оценке регулятора, возвращение рынка труда к сбалансированному состоянию происходит медленно и неравномерно. Реакция занятости и безработицы на замедление экономики остается более запаздывающей, чем в предыдущих циклах.

Напомним, что неполный рабочий день в связи с падением спроса вводили КамАЗ, ГАЗ и ЛиАЗ. На четырехдневку из-за кризиса переходили и другие бизнесы. Так, ПАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» с 1 декабря ввела режим неполной занятости для ограниченного числа работников.