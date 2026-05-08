Горы больше не зовут: в центре Иркутска закрывается популярное тревел-кафе

В Иркутске в этом месяце с карты заведений общественного питания исчезнет еще одна организация – тревел-кафе «Горы зовут», которое объявило о закрытии. Оно работает последний месяц.

«В мае наш дом на Сухэ-Батора завершает свою работу в формате кафе. Мы бесконечно благодарны каждому, кто был с нами эти четыре года», – заявили представители организации и заявили, что последний раз двери «Гор» будут открыты 10 мая: на эту дату намечена прощальная вечеринка.

Вместе с тем проект не свернут полностью, а перезапустят: владельцы будут развивать медиа-ресурс о культуре аутдора. Команда планирует устраивать совместные поездки с единомышленниками.

«Будут походы и путешествия, будут тревел-встречи и кино под открытым небом, будут наши шапки и фирменный мерч и много интересного впереди! Нас ждут автономные треки в Патагонии, дороги Монголии и затерянные тропы Южного Китая. Мы будем еще больше делиться красотой Байкала и философией пути», – резюмировали представители заведения.