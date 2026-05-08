Топ-сферы Иркутской области: где процветает предпринимательство

Названы сферы деятельности в Иркутской области, где сосредоточено больше всего предпринимателей. Данные озвучили аналитики Иркутскстата.

«Наибольшая концентрация юридических лиц наблюдается в сферах торговли, строительства, операций с недвижимостью, а также транспортировки и хранения», – сообщили эксперты.

Общий оборот организаций в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,3%.

Отмечается рост и числа ИП – за год их стало больше на 6,2%, в то время как количество организаций незначительно сократилось – на 1,3%. К концу первого квартала 2026 года в Иркутской области зарегистрировано 68,7 тысячи индивидуальных предпринимателей и 48 тысяч юрлиц.