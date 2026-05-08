ИЭСК подключила к электросетям строящуюся детскую поликлинику в Хомутово Иркутского района

Строительство детской поликлиники в селе Хомутово Иркутского муниципального округа вышло на новый этап. Специалисты Иркутской электросетевой компании подключили строительную площадку к электрическим сетям, приблизив момент, когда учреждение сможет принять первых пациентов. В рамках технологического присоединения была проверена трансформаторная подстанция потребителя и выполнено подключение к воздушной линии.

«Спасибо нашим партнерам из ИЭСК. Подача электричества – очень важный этап в строительстве детской поликлиники. Ее ждут родители Хомутово, Урика, Куды и других близлежащих населенных пунктов. Главное, чтобы наши сельские ребятишки росли здоровыми и крепкими. Качественная медицина должна быть доступна им так же, как и детям, живущим в больших городах. Тем более, наши территории динамично развиваются. В округ приезжают жить молодые семьи. Мы заботимся о них, ведь именно они – будущее нашей страны», – отметила заместитель мэра Иркутского муниципального округа по социальной политике Екатерина Михайлова.

Заявленная мощность потребления нового учреждения здравоохранения составила 150 кВт. После завершения строительства поликлиника станет современным медицинским центром, где будут представлены все основные направления помощи для юных пациентов. В здании планируется разместить отделение диагностики, включая лучевую, стоматологическое отделение, а также специальную службу по утилизации медицинских отходов.