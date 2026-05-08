Жители Иркутской области назвали справедливую цену 25-летней иномарки

Большинство автолюбителей Иркутской области считают, что справедливая цена за обычную легковую иномарку возрастом 25 лет составляет 300 тыс. рублей. Такой ответ дали 31% участников всероссийского опроса, проведенного порталом «Дром» с 23 по 30 марта 2026 года. В исследовании приняли участие более 13 тыс. пользователей сайта.

Согласно результатам опроса, 30% респондентов из Приангарья назвали нормальной ценой за старую иномарку 200 тыс. рублей, еще 20% отдали бы за нее не более 100 тыс. рублей. Оценить 25-летний автомобиль в 500 тыс. рублей готовы 11% опрошенных, и лишь 8% выбрали вариант «не дороже 50 тыс. рублей». Для сравнения: в Оренбургской области 35% участников готовы предложить не более 100 тыс., а на Камчатке 23% оценивают «возрастную» иномарку в 500 тыс. рублей.

В комментариях к опросу развернулась дискуссия о практичности старых автомобилей. Один из участников отметил, что авто такого возраста просты по конструкции и ремонтопригодны, в отличие от современных машин с высокими ценами на запчасти и нехваткой квалифицированных специалистов. Другие респонденты подчеркивали, что цена зависит от модели и ее популярности: при одинаковом состоянии между универсалом Toyota на экономичном двигателе и корейским седаном будет существенная разница в цене и спросе.