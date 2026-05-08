ВТБ профинансировал строительство завода по производству растительного масла в Иркутской области

В Иркутской области начал работу новый завод по производству растительного масла. В финансировании строительства предприятия в г. Тулун участвовал ВТБ. Банк предоставил компании «СИБ-АГРО ОЙЛ» льготное финансирование на сумму 200 млн рублей. Инвестиционный проект реализован в рамках программы Министерства экономического развития №1764.

Проект позволит увеличить мощности по переработке масличных культур в Иркутской области. Завод спроектирован для работы с любыми масличными культурами. Мощности предприятия позволяют производить 20 000 тонн рапсового масла и 30 000 тонн жмыха в год. В планах – нарастить производство на 20 000 тонн масла и 30 000 тонн жмыха. Продукция завода пользуется спросом на внешнем и внутреннем рынке, основным импортером рапсового масла является Китай. Жмых применяют в качестве пищевых добавок для кормов в животноводстве и птицеводстве.

«Этот проект очень актуален для региона и отвечает всем требованиям развития бизнеса – создает новые рабочие места, позволит производить качественную продукцию из местного сырья. Мы продолжаем поддерживать такие инициативы не только в сфере пищевого производства, но и в других областях экономики, обеспечивая экономическую экспертизу и сопровождение на каждом этапе работы над проектом», − подчеркнула Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области – вице-президент.

Проект стал успешным примером реализации задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт».