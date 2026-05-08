Старт серийного производства иркутских самолетов МС-21 снова отложили

Генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов встретился с президентом России Владимиром Путиным. В рамках переговоров он рассказал, когда начнется серийное производство самолетов МС-21, которые строят на авиазаводе в Иркутске. Даты снова смещены.

Фото: пресс-служба Кремля

«По МС-21: треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины», – сообщил Чемезов. Вместе с тем ранее серийное производство рассчитывали наладить к концу 2026 года.

К 2030 году «Ростех» планирует нарастить выпуск МС-21 до 36 машин в год.