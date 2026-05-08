Спрос россиян на наличные вырос

Сберегательная активность населения в целом сохраняется на высоком уровне, однако структура предпочтений постепенно меняется. Как следует из резюме обсуждения ключевой ставки Банка России, в марте-апреле 2026 года вырос спрос на наличные деньги, а также наметился сдвиг в сторону накопительных счетов, более коротких вкладов, ценных бумаг и недвижимости. Участники обсуждения связали это с несколькими факторами.

Регулятор отметил, что рост спроса на наличные мог быть связан в том числе с адаптацией населения к налоговым изменениям, а также с временными перебоями в работе интернета и стремлением граждан иметь запас средств оплаты, не зависящий от стабильности цифровой инфраструктуры. При этом в ЦБ подчеркнули, что такое перераспределение между безналичными и наличными средствами не создает самостоятельных инфляционных рисков, поскольку ведет лишь к изменению структуры денежной массы.

Ранее эксперты подсчитали, что только за первую неделю апреля объем кеша в обращении подскочил на 240 млрд рублей, а всего за первую половину месяца из банков в оборот было выпущено наличности примерно на 470 млрд рублей. Параллельно снижаются ставки по депозитам: средняя доходность полугодовых вкладов после апрельского заседания ЦБ опустилась до 13% годовых.