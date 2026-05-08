«Грустно? Немного»: в Иркутске закрыли «Академию караоке» в 130-м квартале

Ресторан «Академия караоке», расположенный в 130-м квартале Иркутске, объявил о прекращении своей деятельности. В настоящее время двери заведения уже закрылись.

«Каждая глава имеет свой финал. Здесь мы с вами встречали рассветы, делились секретами и отмечали наши лучшие моменты. Сегодня мы закрываем эту дверь. Грустно? Немного», – сообщили представители организации.

В настоящее время ведется распродажа вещей, которые были частью интерьеров «Академии караоке»: избавляются от стульев, комодов, полок, посуды, люстр, зеркал, дверей, столов, диванов и других предметов.

Вместе с тем владельцы ресторана не намерены уходить из бизнеса и утверждают, что готовят для жителей и гостей Иркутска другой проект, подробности про который пока не раскрывают.

«Мы закрываем дверь не для того, чтобы уйти, а чтобы открыть для вас нечто совершенно новое. Вас ждет большой сюрприз, и скоро мы встретимся в совершенно новом месте, которое вы полюбите еще сильнее: все только начинается», – заинтриговали собственники.

Напомним, что на этой неделе стало известно о закрытии еще одного заведения в 130-м квартале Иркутска. Прекратить свою деятельность решил и бар «Эдисон», который работает последний месяц. Владельцы тоже намерены перезапустить проект в другом месте.