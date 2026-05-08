ИНК и Фонд Марины Седых поздравили ветеранов Иркутской области с Днем Победы

Иркутская нефтяная компания (ИНК) и Благотворительный фонд Марины Седых поздравили ветеранов Иркутской области с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Продуктовые наборы и сладкие подарки получили 665 человек.

В Иркутске и Усть-Куте в рамках ежегодной акции «С Днём Победы!» ветераны Великой Отечественной войны, вдовы участников, труженики тыла, дети войны и бывшие узники концлагерей получили подарки и адресную помощь. Фонд Марины Седых передал более 200 продуктовых наборов ветеранам Усть-Кутского района и организовал праздничный обед в Иркутске.

Также в Иркутске волонтеры ИНК навестили 30 ветеранов и вручили им продуктовые наборы. В геронтологическом центре поселка Маркова они устроили праздничный концерт с угощением. Для подопечных центра и хосписа компания подготовила более 400 сладких наборов. Кроме того, для пациентов хосписа при городской больнице №7 в Иркутске закупили необходимые вещи.

Напомним, в прошлом году в рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Фонд совместно с ИНК профинансировал двухнедельную программу реабилитации в санатории «Усть-Кут», включающую проживание, питание, медицинские процедуры и консультации врачей Иркутской областной больницы. Реабилитационное лечение прошли 60 человек.

ИНК и Фонд Марины Седых ежегодно оказывают поддержку ветеранам: благотворительную акцию «С Днем Победы!» в Иркутской области реализуют с 2014 года. Сотрудники компании ежегодно принимают активное участие, в том числе приобретая подарки на личные средства. Также компания и Фонд поддерживают ветеранские организации. В 2024 году Фонд Марины Седых также реализовал реабилитационную программу для более 1000 ветеранов БАМа.