Союз автостраховщиков уравнял стоимость нормо-часа ремонта по ОСАГО для Lada и Porsche

Стоимость восстановительного ремонта поврежденных в ДТП автомобилей Lada и Porsche по ОСАГО в Москве оказалась одинаковой. Как выяснили «Известия», проанализировав данные Российского союза автостраховщиков на 4 мая 2026 года, нормо-час для обеих марок составляет 900 рублей.

Аналогичная ставка действует также для Land Rover, Infiniti, Haval, Tank, Jetour, Cadillac, Jaecoo, Jeep, Dodge, Honda, Opel, Citroen и Volvo.

Согласно справочникам РСА, чуть дешевле обходится час ремонта автомобилей Xcite, «Москвич», Belgee, BAIC, Sollers, Kaiyi, Solaris, Suzuki и ЗАЗ – 850 рублей, а на Hyundai ставка составляет 860 рублей. Нормо-час на восстановление «Уазиков» и «Ижей» оценен в 800 рублей, Peugeot – 782 рубля, «Волги» – 750 рублей. При этом Belgee, построенные на базе Geely, оценены на 50 рублей дешевле последних, а массовый Nissan «стоит» на 40 рублей дороже премиального Infiniti.

Восстановление Chery, Renault и Kia стоит на 10 рублей дороже Lada и Porsche – 910 рублей за нормо-час. Для Subaru, Exeed и Changan ставка составляет 920 рублей, для Ford – 930 рублей, Mitsubishi и Nissan – 940 рублей. Самые высокие расценки зафиксированы на Mazda (960 рублей), Toyota (980 рублей), а также на BMW, Audi, Mercedes-Benz и Lexus (1 тыс рублей). Разница в стоимости часа работ между идентичными с технической точки зрения Solaris, Kia и Hyundai доходит до 60 рублей.

Ранее Банк России предложил внести изменения в ОСАГО. В соответствии с ними при досрочном отказе от полиса, если договор еще не начал действовать, потребитель сможет вернуть деньги. При этом страховая премия будет возвращаться за вычетом расходов компании на ведение дела и необходимых отчислений, которые равны 22%. Сейчас при досрочном прекращении действия договора ОСАГО деньги не возвращаются.