В Братске к газификации готовы 38 частных домов

В Братске завершен монтаж внутридомового газового оборудования в 38 частных домах. С начала года заключены соглашения на перевод с угольного или печного отопления на газ для 200 домов в Правобережном районе города. В ближайшее время в домах, где оборудование уже смонтировано, начнется пуск газа.

«С начала года заключены соглашения на перевод с угольного или печного отопления на газ 200 домов в Правобережном районе Братска. Средства федерального и областного бюджетов на проведение этих работ доведены до муниципалитета в полном объеме. В июле-августе запланировано заключение соглашений и предоставление финансирования для перевода на газ ещё 333 домов», – сообщил исполняющий обязанности министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Александр Матвиевский.

По информации заведующей отделом по организации газоснабжения населения администрации Братска Светланы Панчук, работы идут по графику, задействованы восемь бригад, разработана проектная документация на монтаж газового оборудования по 176 домам. Максимальный размер государственной субсидии на установку газового оборудования и монтаж систем отопления составляет 421,6 тыс. рублей на каждый дом. В 2025 году этой мерой воспользовались жители 352 частных домов Правобережного района.

Ранее в Иркутской области утвердили программу газификации до 2030 года, Братск стал одним из приоритетных городов для перевода на газ.