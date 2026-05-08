Власти Иркутского округа наградили 27 сотрудников ИЭСК за ликвидацию крупной аварии в поселке Молодежный

Заместитель мэра Иркутского муниципального округа наградил сотрудников Иркутской электросетевой компании за ликвидацию масштабной аварии в поселке Молодежный. Благодарственные письма получили 27 специалистов, участвовавших в аварийно-восстановительных работах. Власти округа из-за случившегося рассматривали возможность введения режима чрезвычайной ситуации, но благодаря оперативным действиям энергетиков этого удалось избежать.

«От имени администрации округа и всех жителей хочу выразить искреннюю благодарность коллективу ИЭСК. Ваша оперативная и слаженная работа в критической ситуации – это настоящий пример профессионализма и преданности своему делу. Вы не просто выполнили свою работу, вы вернули в дома людей тепло и свет, обеспечили стабильную работу социально значимых объектов. Такая ответственность и самоотдача заслуживают самого высокого признания!», – заявил заместитель мэра Иркутского округа по вопросам жизнеобеспечения Юрий Витер.

Напомним, что авария произошла 23 апреля и потребовала максимальной концентрации сил и ресурсов. Для скорейшего восстановления энергоснабжения были оперативно сформированы несколько бригад, которые работали без перерывов.

Награды получили как руководители, так и линейный персонал ИЭСК, непосредственно участвовавший в ликвидации последствий. Энергетикам удалось вернуть электричество в дома потребителей менее чем за сутки.