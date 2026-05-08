Инго Банк стал номинантом на банковскую гарантию года на IV Премии Сравни

Инго Банк включён в список номинантов IV Премии Сравни в категории «Банковская гарантия года», в которую вошли ещё четыре российских банка. Шорт-лист номинантов составлен экспертным жюри независимого финансового маркетплейса Сравни.ру.

Цель IV Премии Сравни – отметить компании, которые предложили продукты, отвечающие запросам клиентов и формирующие тренды в индустрии.

«Нам импонирует обновленная концепция Премии Сравни, в центре которой стоит сотрудничество, сотворчество и партнёрство. В своей деятельности мы привержены идеям совместного развития отрасли, открытого обмена опытом и экспертизой. За последние годы именно благодаря взаимовыгодному партнёрству мы существенно расширили своё присутствие в корпоративном сегменте и обеспечили необходимыми банковскими продуктами, включая банковские гарантии , средний и крупный бизнес. У нас получилось повысить доступность финансовых услуг, ускорить процесс получения гарантий, а наши клиенты смогли выстроить доверительные долгосрочные отношения со своими контрагентами. И, конечно, приятно оказаться в числе номинантов премии, в одном ряду с крупными банками страны», – прокомментировал член правления, директор департамента кредитования корпоративных клиентов Инго Банка Максим Гаранько.

IV Премия Сравни – это профессиональная награда для финансового сектора России. Номинантам предстоит побороться за победу в 18 категориях. При выборе победителей эксперты оценят компании по четырем главным критериям: качеству продуктов, уровню доверия клиентов, реальным отзывам пользователей и доступности предложений на сайте Сравни.

