Сразу три землетрясения случились за сутки в акватории Байкала

Специалисты Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН зафиксировали сразу три землетрясения за последние сутки в акватории озера Байкал. Сейсмособытие ощутили как в Иркутской области, так и Республики Бурятия.

Эпицентры подземных толчков располагались в Баргузинском районе Бурятии. Самые мощные удары в Иркутской области ощутили жители села Онгурен и поселка Хужир Ольхонского района – от 3 до 4 баллов, в местности Черноруд – 2 балла.

В Бурятии наиболее сильно землетрясение почувствовали в Максимихе – 5 баллов, Усть-Баргузине, Горячинске, Гусихе, Турке – 4 балла, в Адамово – 3-4 балла.