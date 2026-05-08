Регулярные рейсы запустят летом из Иркутска в Порт Байкал

Восточно-Сибирское речное пароходство запустит регулярные рейсы из города Иркутска в Порт Байкал. Они стартуют в июне, сообщает пресс-служба организации.

Поездки планируется совершать на теплоходе «Восход». Отправление будет осуществляться в 11:30 от причала «Ракета» в Иркутске, в 12:30 транспорт прибудет в Листвянку, после чего на барже пассажиры поедут в Порт Байкал. Отправление обратно запланировано в 17:30, прибытие в Иркутск – в 18:15.

Рейсы будут выполняться с 5 июня по 4 сентября включительно. Стоимость билета в одну сторону – 1,6 тысячи рублей.