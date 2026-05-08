Десятки детей эвакуированы с севера Иркутской области из-за паводков

Угроза паводков наблюдается в Катангском районе Иркутской области. В связи с этим из сел Подволошино и Преображенка эвакуировали 20 детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Авиационным транспортом заблаговременно эвакуированы 20 детей из сел, подверженных подтоплению, в город Киренск с последующей их отправкой в образовательный центр «Персей» Ангарского городского округа», – пояснили в ведомстве.

Из-за активного снеготаяния и увеличения бокового притока уровни воды в реках Нижняя Тунгуска и Непа стабильно повышаются. На месте работают спасатели, ведется мониторинг ситуации.