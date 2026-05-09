Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 мая: 11 330,3398 руб/1 г золота и 191,9100/1 г серебра

ЦБ РФ с 9 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 11 330,3398 руб.
- 1 грамм серебра - 191,9100 руб.
- 1 грамм платины - 4 982,7900 руб.
- 1 грамм палладия - 3 654,6799 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 37,9396 р. (0,34%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,7000 р. (3,06%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 170,1601 р. (3,54%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 20,7700 р. (0,57%).
