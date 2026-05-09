Новости Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 мая: 11 330,3398 руб/1 г золота и 191,9100/1 г серебра ЦБ РФ с 9 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 11 330,3398 руб.

1 грамм серебра - 191,9100 руб.

1 грамм платины - 4 982,7900 руб.

1 грамм палладия - 3 654,6799 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 37,9396 р. (0,34%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,7000 р. (3,06%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 170,1601 р. (3,54%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 20,7700 р. (0,57%) . На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. dims

