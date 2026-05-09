Программа празднования Дня Победы в Иркутске: главные события

Сегодня вся Россия, в том числе Иркутская область, отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. СИА публикует программу главных событий, которые состоятся сегодня в столице Приангарья.

Празднование начнется в 10:15 у мемориала «Вечный Огонь». Запланирован торжественный митинг. Аналогичное событие стартует с 10:00 у мемориала «Скорбящая мать».

С 11:00 до 11.50 на площади перед зданием правительства Иркутской области пройдут подразделения Минобороны России и силовых структур Иркутского территориального гарнизона. Состоятся показательные выступления сотрудников силовых структур.

С 13:00 до 16:00 в сквере имени Кирова запланирована праздничная концертная программа для ветеранов ВОВ, жителей и гостей города Иркутска. В 11:00-13:00 праздничные концерты также начнутся у ТЦ «Первомайский», в сквере по улице Шахтерской, у ТЦ «ЕвроПарк», на улицах Байкальская, 247 и Карла Либкнехта, 245.

В 14:00 пройдут отдание воинских почестей воинам, погибшим при защите Отечества, возложение гирлянды и живых цветов к мемориалу «Вечный огонь».

Большой концерт творческих коллективов города Иркутска «День Победы» состоится с 14:00 до 21:45 на площади им. Графа Сперанского. Также концерты состоятся по всему городу.

Полная программа событий опубликована на сайте городской администрации.