Около 15 тысяч человек прошли в колонне «Бессмертного полка» в Иркутске

Сегодня в Иркутской области в честь Дня Победы патриотическая акция «Бессмертный полк» состоялась в очном формате в семи муниципальных образованиях. Подробности о событии рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Самая масштабная колонна прошла по Иркутску – к ней присоединились порядка 15 тысяч человек. Потомки героев также вышли на улицы Усолья-Сибирского, Ангарска, Братска, Нижнеудинска, Черемхово, Усть-Илимска. В остальных территориях в целях безопасности акцию организовали в альтернативных форматах.

Кроме того, «Бессмертный полк» традиционно идет в онлайн-формате. В этом году была запущена и единая онлайн-трансляция с портретами участников Великой Отечественной войны, которые приходили от жителей всей страны. Трансляция проходила на центральных телеканалах, уличных экранах и интернет-ресурсах.