Около 60 тысяч человек прошли в колоннах «Бессмертного полка» в Иркутской области

Семь муниципалитетов Иркутской области в очном режиме присоединились к акции «Бессмертный полк». В колоннах прошли десятки тысяч человек, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

«Мы помним своих героев. Храним их истории жизни, истории подвига. В память о них встаем в строй «Бессмертного полка», чтобы передать новым поколениям эстафету памяти о настоящих героях, о великом подвиге нашего народа. <…> Всего же в акции по всей области приняли участие около 60 тысяч человек», – рассказал глава региона.

Самой масштабной акция была в Иркутске – в ней поучаствовали порядка 15 тысяч человек. Кроме того, колонны прошли по Усолью-Сибирскому, Ангарску, Братску, Нижнеудинску, Черемхово, Усть-Илимску. Другие территории провели мероприятие в альтернативных форматах.