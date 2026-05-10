Прибыльные сферы деятельности Иркутской области: где платят больше всего

По итогам первых двух месяцев 2026 года Иркутская область вошла в тройку лидеров Сибири по зарплатам, уступив лишь Красноярскому краю. В Приангарье средний месячный доход составляет 95,6 тысячи рублей. В каких сферах деятельности платят больше всего, сообщает СИА со ссылкой на данные Росстата.

Наибольшие суммы получают люди, занимающиеся добычей полезных ископаемых – в среднем 165,3 тысячи рублей в месяц, финансами и страхованием – 124,3 тысячи рублей, обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха – 113 тысяч рублей.

Наименьшие деньги платят работникам, которые занимаются операциями с недвижимым имуществом – 61,4 тысячи рублей, сотрудникам гостиниц и общепита – 61,9 тысячи рублей, представителям сферы оптовой и розничной торговли, специалистам по ремонту автомобилей и мотоциклов – 70,4 тысячи рублей.