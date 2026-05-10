В Иркутске выставили на продажу торговый центр «1000 мелочей», расположенный на пересечении улиц Фурье, Дзержинского и Урицкого. Стоимость объекта оценили в 345 млн рублей.

Скриншот с сайта «Авито»

«Отдельно cтoящее здание в cамoм центpе Иpкутскa. Oбъeкт paсположeн в цeнтральнoй чаcти города, что oбecпечивaeт выcoкий aвтомoбильный и пeшeхoдный тpaфик. Улица Фуpьe являeтся чaстью истоpичeскoгo центра c высoкoй кoнцентpацией коммepчecких объектов», – отмечает продавец.

По данным популярного сервиса объявлений, здание имеет 1650 «квадратов» торговых площадей, 1700 квадратных метров складских помещений, 12 соток земли, которые оформлены в собственность.