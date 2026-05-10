Бодайбо остался без воды из-за мощного ледохода

Аварийная ситуация произошла в Бодайбо Иркутской области, в результате чего город частично остался без воды. По информации мэра Евгения Юмашева, это случилось из-за бурного ледохода.

«В ночное время произошла аварийная ситуация на станции первого водоподъема "Роса". Это связано с тем, что резко произошел подъем уровня воды, и случилось выталкивание льдом данной станции на берег в связи с бурным ледоходом», – сообщил мэр в соцсетях.

В настоящее время «Тепловодоканал» проводит восстановление: монтируется временный водовод, прокладываются трубы на открытую воду, чтобы запустить «Росу». Работы будут длиться несколько часов.

Мэр попросил людей не паниковать и запастись как питьевой водой, так и технической.