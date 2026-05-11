«Воды нет»: в Бодайбо не смогли устранить аварию, возникшую из-за ледохода

Вчера в городе Бодайбо Иркутской области во время ледохода снесло станцию первого водоподъема «Роса», из-за чего население осталось без воды. Аварию хотели устранить за несколько часов, однако сделать это не вышло. Администрация населенного пункта рассказала, что планируется делать дальше.

«Воды нет. Нами рассматриваются два варианта дальнейших действий, оба их будем осуществлять параллельно. Первый – это просить у золотодобывающих предприятий автономную дизельную насосную станцию для исключения станции "Роса" из схемы водоподъма – переговоры начаты вчера», – пояснили власти.

Подобные меры дадут время на реализацию второго решения, которое состоит в установке на берегу промежуточного насоса: он будет подавать воду для всасывания станцией «Роса». Необходимое оборудование взято из городской бани вместе со шкафом управления. Это позволит дождаться повышения уровня воды, чтобы столкнуть станцию на воду, либо запуска новой станции «Роса».

«Водовозная машина МУП "ТВК" сегодня будет возить воду для хозяйственных нужд с Ежовки и доставлять гражданам. Из-за удаленности точки заправки график соблюдать не удастся, будем работать по факту прибытия машины. Воду будем отпускать в минимальных объемах – 1-2 бочки, чтобы хватило большему числу людей», – предупредили в администрации.

Для питья жителей просят использовать только кипяченую или бутилированную воду.