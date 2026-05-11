Центр Иркутска готовится к преображению: подсветкой украсят здания на Ленина и Седова

В центре Иркутска преобразят несколько объектов культурного наследия. Их фасады украсят архитектурно-художественной подсветкой. Работы проведут за счет средств городского бюджета, стоимость контракта – 67,5 млн рублей, следует из документации на портале госзакупок.

Подрядчику, поиски которого сейчас ведутся, предстоит разработать соответствующие проекты, получить положительные заключения государственной историко-культурной экспертизы, одобрение региональной Службы по охране объектов культурного наследия, после чего провести монтаж декоративной фасадной подсветки.

Будут украшены здания отделения государственного банка, областного художественного музея и авиационного техникума на улице Ленина, а также Крестовоздвиженской церкви на улице Седова. Все работы на указанных объектах должны завершить не позднее 15 ноября 2026 года.