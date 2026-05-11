Свет в конце тоннеля: найден подрядчик для школы-долгостроя в Слюдянке

Новую школу в микрорайоне Рудоуправление Слюдянки в Иркутской области не могут возвести с 2019 года. За семь лет объект уже несколько раз бросали всевозможные подрядчики, однако теперь появился шанс на окончание работ. Найдена организация, которая возьмется за достройку, сообщает СИА со ссылкой на документацию с портала госзакупок.

Образовательное учреждение на 725 мест построено частично: готовность оценивается в 54%. Есть наружные тепловые сети, местами выполнены штукатурные работы, проложены сети противопожарного водопровода, электроснабжения, установлены гараж, емкости пожаротушения, однако немало работ еще впереди.

Исполнителю нужно актуализировать проект, после чего создать те элементы, которых не хватает, а также подвести коммуникации, закончить отделку, выполнить уличное благоустройство – создать тротуары, игровую площадку, высадить деревья.

Школа будет состоять из восьми блоков – двух для младших и двух для старших классов, блока актового зала и столовой, спортивного, административного, центрального блоков. Если новый подрядчик справится с работами и не бросит их, как предыдущее, объект будет готов к 30 июня 2028 года. Стоимость контракта – 1,1 млрд рублей.