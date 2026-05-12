Российские акции завершили день сильным ростом

Индекс Мосбиржи вечером 11 мая растет на 2,25%, до 2656 пунктов. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, РТС прибавляет 2,25%, до 1126 пунктов, а индекс голубых фишек поднимается на 2,36%.

«Рынок уверенно удержался выше 2650 пунктов после утреннего гэпа и фактически закрепил сильный отскок. Главный драйвер роста сегодня — заявления о возможном движении к завершению конфликта вокруг Украины», — поясняет эксперт.

По словам Чернова, сырьевой фон вечером тоже сильный. «Urals растет на 3,71%, до $108,07 за баррель. Газ в Европе дорожает на 6,16%, до $563,75 за тыс. куб/м», — приводит данные аналитик. «На таком фоне лучше рынка смотрятся экспортеры и сырьевые компании. При этом ситуация в Ормузском проливе остается нервной, поэтому нефтяная премия полностью не исчезает. Для российского рынка это важная поддержка, так как дорогая нефть одновременно помогает бюджету, экспортерам и рублевой выручке нефтегазового сектора», — подчеркивает эксперт.

Аналитик обращает внимание, что рубль двигается разнонаправленно. «Доллар растет на 0,22%, до 74,81 рубля, евро снижается на 0,84%, до 86,70 рубля, юань теряет 0,93%, до 10,82 рубля», — сообщает Чернов. «В целом рубль все еще остается крепким. Его поддерживают дорогая нефть, высокая ставка, экспортная выручка и пока слабый импортный спрос», — поясняет эксперт.

Говоря о металлах, Чернов отмечает смешанную картину. «Золото растет на 0,51%, до $4556 за унцию, медь в США прибавляет 0,83%, платина растет на 1,27%, палладий на 0,45%. Алюминий снижается на 0,50%, серебро почти не меняется», — приводит данные аналитик. «Это поддерживает интерес к золотодобытчикам и отдельным сырьевым бумагам, но не является главным драйвером сегодняшнего роста», — уточняет Чернов.

В лидерах роста, по информации эксперта, находятся Группа Позитив (+2,73%), привилегированные акции Мечела (+2,61%), Мечел (+2,23%), Ozon (+2,19%) и Северсталь (+2,03%). «По Позитиву и Ozon движение больше похоже на возврат спроса в быстрорастущие бумаги на общем улучшении настроений», — поясняет аналитик. «Северсталь получила отдельную поддержку после сообщений, что пожар на ЧерМК не повлияет на производственную программу», — добавляет Чернов.

Хуже рынка, по данным эксперта, выглядят ПИК СЗ (-0,02%), Полюс (+0,17%), Русагро (без изменения), Русал (+0,42%) и Сургутнефтегаз (+0,35%). «Здесь важный момент: падения почти нет, просто эти бумаги не успевают за широким рынком», — поясняет Чернов. «ПИК остается под давлением слабого спроса в недвижимости и высокой ставки. Полюс выглядит спокойно, хотя золото растет, потому что часть позитива по драгметаллам уже была заложена в цену», — уточняет аналитик.

Чернов также обращает внимание на новостной фон. «Также в ленте проходили сообщения о танкере, прошедшем через Ормузский пролив по маршруту Ирана, и о сохранении контактов по дипломатической линии. Это удерживает в ценах одновременно и нефтяную премию, и надежду на снижение геополитического риска», — поясняет эксперт.

«До конца вечерней сессии ожидаю сохранение индекса Мосбиржи в диапазоне 2645–2675 пунктов. Если покупатели удержат 2650 пунктов, следующая цель рынка будет в зоне 2680–2700 пунктов», — прогнозирует Чернов. «По доллару жду диапазон 74,5–75,3 рубля, по Urals — $106–110 за баррель. Рынок сегодня выглядит сильнее, чем утром, но после такого гэпа часть игроков может начать фиксировать прибыль уже на следующей сессии», — заключает Владимир Чернов.