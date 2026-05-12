Блокировка проливов стала новым риском для мировой торговли

Кризис вокруг Ормузского пролива, через который проходит около 20% экспорта углеводородного сырья, показал, что блокировка морских маршрутов выступает вполне реальным рыночным риском. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, эта ситуация может распространиться на Малаккский пролив, находящийся между Малайзией, Индонезией и Сингапуром.

«Через Малаккский пролив проходит кратчайший путь из Индийского океана в Южно-Китайское море для контейнерных перевозок, электроники, промтоваров и сырья в Китай, Японию и Южную Корею», — поясняет эксперт.

По словам Чернова, умеренный сценарий предполагает ужесточение досмотра судов с повышением страховых ставок, стоимости логистики и фрахта, а также увеличение сроков доставки. «Если транспортный поток будет пущен в обход текущих маршрутов — через Зондский или Ломбокский проливы — влияние перечисленных факторов стало бы еще значительнее», — уточняет аналитик. «Для мировой экономики это означало бы новый виток роста транспортных расходов, а значит и инфляции», — подчеркивает эксперт.

Чернов обращает внимание, что похожая ситуация может быть и с Баб-эль-Мандебским проливом и Суэцким каналом. «UNCTAD уже отмечала, что из-за перебоев в Красном море грузоперевозки через Суэцкий канал в 2025 году сократились примерно на 70% к объемам 2023-го», — приводит данные аналитик. «То есть даже частичная блокировка меняет всю логистику, уводит суда вокруг Африки и увеличивает стоимость перевозок», — поясняет Чернов.

«Для России ситуация выгодна с точки зрения поддержания высоких цен на нефть и газ за счет геополитической премии», — считает эксперт. «В то же время минусом остается неблагоприятное влияние блокировок морских путей на мировую торговлю, спрос в Азии и стоимость импорта», — заключает Владимир Чернов.