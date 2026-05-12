«Корректировка после роста»: Вице-премьер Новак назвал главные вызовы для экономики России

После нескольких лет уверенного роста, когда ВВП увеличивался более чем на 10% за три года, российская экономика вошла в фазу «нормальной корректировки». По итогам I квартала 2026 года зафиксировано снижение на 0,3%. Вице-премьер Александр Новак в интервью «Ведомостям» объяснил, что это закономерный этап структурной трансформации, и выделил ключевые вызовы, стоящие перед страной.

Успехи на фоне санкций

Несмотря на беспрецедентное санкционное давление (20 пакетов от ЕС), уход иностранных компаний и заморозку активов, экономика РФ показала высокие темпы роста в 2023–2024 годах (свыше 4%). Это позволило стране удержать 4-е место в мире по ППС.

Драйверами роста стали:

Импортозамещение: Расширение внутреннего производства (обрабатывающая промышленность +23% к 2022 г.).

Оборонный заказ: Существенный рост в соответствующих отраслях.

Инвестиции: Перестройка логистики и развитие инфраструктуры.

Рынок труда: Безработица упала до исторического минимума (2,2%), а зарплаты и доходы населения росли рекордными за 20 лет темпами (+26,1% за три года).

Ключевые структурные вызовы

Однако этот рост породил новые дисбалансы. Новак выделяет четыре главных вызова: