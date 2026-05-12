«Корректировка после роста»: Вице-премьер Новак назвал главные вызовы для экономики России

После нескольких лет уверенного роста, когда ВВП увеличивался более чем на 10% за три года, российская экономика вошла в фазу «нормальной корректировки». По итогам I квартала 2026 года зафиксировано снижение на 0,3%. Вице-премьер Александр Новак в интервью «Ведомостям» объяснил, что это закономерный этап структурной трансформации, и выделил ключевые вызовы, стоящие перед страной.
Успехи на фоне санкций
Несмотря на беспрецедентное санкционное давление (20 пакетов от ЕС), уход иностранных компаний и заморозку активов, экономика РФ показала высокие темпы роста в 2023–2024 годах (свыше 4%). Это позволило стране удержать 4-е место в мире по ППС.
Драйверами роста стали:
- Импортозамещение: Расширение внутреннего производства (обрабатывающая промышленность +23% к 2022 г.).
- Оборонный заказ: Существенный рост в соответствующих отраслях.
- Инвестиции: Перестройка логистики и развитие инфраструктуры.
- Рынок труда: Безработица упала до исторического минимума (2,2%), а зарплаты и доходы населения росли рекордными за 20 лет темпами (+26,1% за три года).
Ключевые структурные вызовы
Однако этот рост породил новые дисбалансы. Новак выделяет четыре главных вызова:
- Дефицит кадров и перегрев рынка труда
Занятость достигла пика, свободных рук нет. Отставание производительности труда от роста зарплат создает инфляционное давление. Решение — активный переток рабочих в более эффективные сектора.
Ранее министр экономического развития Максим Решетников подтверждал: привычные резервы исчерпаны. «Если раньше компании справлялись с нехваткой кадров за счет внутренних резервов, то сейчас эти возможности исчерпаны», — заявил он. Главная задача для бизнеса теперь — повышение производительности труда через цифровизацию и ИИ.
- Трансформация бюджета
Структура расходов изменилась: выросли затраты на оборону, безопасность (включая СВО), социальную сферу, здравоохранение и технологический суверенитет.
- Разрыв глобальных цепочек поставок
Санкции разрушили логистику товаров, услуг и капитала. Ответ России — курс на укрепление экономического и технологического суверенитета.
- Инфляционное давление и жесткая ДКП
Спрос в экономике устойчиво опережает предложение. «Плата» за это — инфляция. Правительство и ЦБ действуют согласованно, используя умеренно жесткую денежно-кредитную политику для стабилизации цен.