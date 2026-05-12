В правительстве предложили создать защитные полосы вокруг дата-центров

Строящиеся в России дата-центры могут получить защитные полосы, ограждающие их от последующей застройки прилегающих территорий социальными объектами. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на проект дорожной карты «Центр обработки данных», подготовленной Аналитическим центром при правительстве. Авторы документа опасаются, что без такой меры владельцы ЦОД в будущем могут столкнуться с запретами на эксплуатацию из-за жалоб жителей.

В проекте дорожной карты указывается, что при выделении участка под строительство ЦОД нет гарантии, что со временем рядом не появятся жилые дома или социальные учреждения, которым дата-центр будет мешать из-за шума, запахов и других факторов. Требуется «обеспечить невозможность появления запретительных мер на эксплуатацию ЦОД в будущем», что также позволит сократить нагрузку на владельцев, связанную с судебными разбирательствами.

В Минцифры «Известиям» пояснили, что обсуждаются подходы к более четкому территориальному планированию для предотвращения конфликтов между инфраструктурными объектами и жилой застройкой, но называть предлагаемые зоны зонами отчуждения некорректно.

Для введения новой нормы планируется внести изменения в Земельный кодекс РФ и профильные нормативные акты, подготовить которые рассчитывают в 2026 году. Авторы документа отмечают, что льготы и преференции для размещения линий и сооружений связи уже установлены, но на дата-центры они не распространяются. В министерстве заявили, что решения по этим вопросам находятся на стадии проработки с заинтересованными ведомствами и отраслью.

Ранее сообщалось, что правительство планирует ввести для ЦОД и майнеров оплату электроэнергии по модели «бери или плати». Она предусматривает оплату исходя из заявленной максимальной мощности, что, по мнению энергетиков, частично снимет нагрузку с сетей. Но это приведет к замедлению темпов роста отрасли. Помимо этого, в правительстве предложили отменить согласование с собственниками земли при прокладке коммуникаций к ЦОД.