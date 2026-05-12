Власти России предсказали рост ВВП на 2026 год: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: завершилось объявленное РФ перемирие, власти России предсказали рост ВВП на 2026 год, реальные денежные доходы населения за 3 года выросли на четверть, а в городе Бодайбо Иркутской области школы и детсады перестали работать из-за аварии. Подробнее – в обзоре СИА.

Завершение перемирия

Срок действия перемирия, объявленного в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, истек. Оно действовало по 11 мая включительно. Все группировки ВС РФ в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня. Вместе с тем ВСУ продолжили наносить удары беспилотниками и артиллерией по позициям ВС РФ в зоне СВО и по гражданским объектам в различных регионах России, нарушив договоренности в общей сложности почти 24 тысячи раз: атаки пришлось отражать.

Рост ВВП

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что страна прогнозирует рост ВВП. «Ожидаем, что в 2026 году удастся сохранить положительную динамику ВВП в 0,4%. Далее будет период восстановления темпов роста от 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029-м», – сказал он, отметив, что проводится системная работа над возвращением экономики к стабильному долгосрочному росту, соответствующему мировым средним темпам, и достижению национальных целей развития.

Доходы увеличились

За последние три года реальные денежные доходы россиян увеличились на 26,1% – это самые высокие темпы за два десятилетия. «За последние три года реальные денежные доходы населения выросли на 26,1%. Рост шел за счет всех компонент – оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности. Это самые высокие темпы за последние 20 лет», – отметил вице-премьер РФ Александр Новак.

Дистант из-за аварии

Авария произошла в городе Бодайбо Иркутской области: во время ледохода снесло станцию первого водоподъема «Роса», из-за чего население осталось без воды. Из-за этого детсады временно прекратили работу, а школы перевели на дистанционное обучение. Такие меры будут действовать до 15 мая. В настоящее время проводится восстановление, людей обеспечивают водой.

Преображение зданий

В центре Иркутска преобразят несколько объектов культурного наследия. Архитектурно-художественной подсветкой будут украшены здания отделения государственного банка, областного художественного музея и авиационного техникума на улице Ленина, а также Крестовоздвиженской церкви на улице Седова. Все работы должны завершить не позднее 15 ноября 2026 года.