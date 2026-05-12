Осталось 2 дня. В Иркутске стартует бизнес-форум «Ключевой элемент 2026»

Уже 14–15 мая в Иркутске соберутся сильнейшие предприниматели страны на федеральном форуме «Ключевой элемент 2026». Девиз мероприятия — «Не сдаваться — значит побеждать!».

Два дня участники будут учиться выживать и побеждать в кризис, управлять стрессом и масштабировать бизнес без кредитов. Программа включает масштабную конференцию и практические круглые столы с разбором реальных кейсов.

Кто будет на сцене?

В Иркутск приедут топовые спикеры федерального уровня:

– Ильназ Набиуллин (Москва): Расскажет о пяти стадиях развития бизнеса и фатальных ошибках, которые топят компании.

8 апреля 2026
– Евгений Осиновский (Ставрополь): Поделится секретами построения миллиардного бизнеса «СНЭКМАНИИ».

– Юлия Васильцова (Ростов-на-Дону): Раскроет секреты найма команды, которая не сбежит в кризис.

– Владислав Ковальчук (Москва): Презентует кейс «бизнеса без трех К» (кризиса, кредитов, конкурентов).

– Игорь Мальцев (Краснодар): Объяснит, как перестроить доход под реалии 2026 года.

Линейку местных экспертов откроет Виктор Кондрашов, который выступит с темой «Кризис как возможность».

Участников ждет не только теория, но и практика: разбор собственных кейсов, гала-ужин со спикерами и эксклюзивный тур на Байкал. С полной программой можно ознакомиться на сайте форума.

