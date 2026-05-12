Детсады и школы в Бодайбо прекратили работу из-за аварии

В городе Бодайбо Иркутской области образовательным учреждениям пришлось приостановить работу из-за аварии: накануне во время ледохода снесло станцию первого водоподъема «Роса», из-за чего население осталось без воды. Подробности рассказали в пресс-службе администрации.

«В связи со сложившейся ситуацией с 12 по 15 мая меняется режим работы образовательных учреждений города [изменится]: детские сады работать не будут, школы переходят на дистанционный режим обучения. Всероссийские проверочные работы проводятся в обычном режиме», – информировали власти.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы. По данным главы Бодайбо Евгения Юмашева, завершается монтаж временного трубопровода и насосной станции. Задействовано 10 человек. После этого будут восстанавливать основную станцию «Роса».

Как отметил губернатор Игорь Кобзев, в Бодайбо из Иркутска на самолете отправили более 5 тонн воды. В первую очередь, ее доставят в социальные учреждения, многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам. Пока аварию не устранят, завоз продолжится.