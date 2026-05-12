В Москве заканчиваются новостройки с отделкой

Только в 5% проектов новостроек старой Москвы покупателям доступен выбор между предчистовой, полной отделкой и свободной планировкой. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум», в марте 2026 года из 337 столичных проектов таких оказалось всего 18, преимущественно в бизнес-классе. В 50% проектов рынка представлены исключительно квартиры без отделки.

«Люди покупают квартиры с разными целями и ресурсами. Одни хотят сделать ремонт сами или с дизайнером. Для других решающий фактор – время, когда важно заехать в квартиру сразу после выдачи ключей. Немаловажным моментом остается возможность включить стоимость отделки в ипотечный платеж», – отметила коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина. При этом в других городах-миллионниках большинство квартир реализуется в предчистовом формате – около 87%, остальные – в черновом, рассказала руководитель Центра аналитики федеральной компании «Этажи» Ирина Пашковская.

Еще 25% рынка составляют проекты с выбором из двух опций – всего 84 жилых комплекса, где покупатель может рассчитывать, например, на white box или полную отделку, либо на отсутствие отделки и white box. Однако комплексы с выбором между полноценным ремонтом и white box крайне редки – таких всего 11, или 3% от общего числа. В целом проектов, где у покупателя нет выбора между опциями, насчитывается 234, или 69% от общего объема предложения.

Напомним, что с 1 марта 2026 года вступил в силу национальный стандарт ГОСТ Р 72509-2026 «Отделочные работы. Ключевым нововведением стала система классов отделки – от первого до восьмого. Для каждого класса установлены предельные допустимые отклонения по плоскостности, прямолинейности, вертикальности и горизонтальности, а также критерии визуальной оценки. ГОСТ охватывает штукатурные, облицовочные, малярные и обойные работы, устройство потолков и полов.