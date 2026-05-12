Вода наступает: почти 20 домов подтопило в Иркутской области

На трех реках Иркутской области зафиксировали превышение критических отметок уровня воды, в связи с чем подтопило несклько населенных пунктов, в том числе жилые дома. Подробности рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«В настоящее время в Катангском районе из-за активного снеготаяния подтоплены 18 жилых домов, где проживают 23 человека, и 67 приусадебных участков в населенных пунктах Токма и Подволошино. Пик по докладам Гидрометцентра еще не пройден», – отметил глава региона.

По данным ГУ МЧС России по региону, на реке Нижней Тунгуске в районе села Подволошино уровень воды составил 694 сантиметров при опасной отметке в 685 сантиметров. На Непе у села Токма вода поднялась до 684 сантиметров при опасной отметке в 510 сантиметров. Ожидается сохранение повышенных показателей и затопление территорий.

Кроме того, из-за интенсивного снеготаяния на реке Куте в районе деревни Максимово 12 мая сохранится превышение неблагоприятной отметки, затопление пониженных участков местности.

На месте находятся спасатели, ведется мониторинг ситуации. Эвакуировано более 20 детей в превентивных целях.