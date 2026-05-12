Индекс базовых металлов обновил рекорд

Индекс базовых металлов на LME вновь обновил исторический максимум. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, рост идет не в одном металле, а сразу в ключевых позициях.

«За последние 4 недели индекс прибавил почти 12%, алюминий вырос более чем на 15%, медь — на 11%, а вместе они дают около 75% веса индекса», — приводит данные эксперт.

По словам Чернова, главная причина роста — это риск перебоев поставок из-за войны на Ближнем Востоке. «Для алюминия это особенно чувствительно, потому что на регион приходится около 10% мирового производства», — поясняет аналитик. «Рынок быстро закладывает в цены не только текущий дефицит, но и риск логистических сбоев, роста энергозатрат и более дорогой страховки поставок», — уточняет эксперт.

«Для российских экспортеров это скорее позитивный внешний фон. В выигрыше прежде всего Русал, а также Норникель через высокие цены на промышленные металлы», — считает Чернов. «Но покупать такие инвестистории без оглядки на риск коррекции опасно. Часть роста уже выглядит как премия за геополитику, и если напряженность начнет снижаться, металлы могут быстро отойти от рекордных уровней», — заключает Владимир Чернов.