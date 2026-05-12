Новости

Круглый стол по теме ИЖС: Дом за городом - как превратить "хочу" в "живу"
«Загород – это очень разные форматы». Ольга Иванова, «Камертон», – о тонкостях выбора готового дома
Жизнь за городом – мечты и реальность: Что ждет покупателя на пути к своему дому?
«Не верьте стереотипам!». Компания «Сибиряк» доказывает, что в доме из бруса жить тепло
Все материалы сюжета

Индекс базовых металлов обновил рекорд

Индекс базовых металлов на LME вновь обновил исторический максимум. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, рост идет не в одном металле, а сразу в ключевых позициях.

«За последние 4 недели индекс прибавил почти 12%, алюминий вырос более чем на 15%, медь — на 11%, а вместе они дают около 75% веса индекса», — приводит данные эксперт.

По словам Чернова, главная причина роста — это риск перебоев поставок из-за войны на Ближнем Востоке. «Для алюминия это особенно чувствительно, потому что на регион приходится около 10% мирового производства», — поясняет аналитик. «Рынок быстро закладывает в цены не только текущий дефицит, но и риск логистических сбоев, роста энергозатрат и более дорогой страховки поставок», — уточняет эксперт.

«Для российских экспортеров это скорее позитивный внешний фон. В выигрыше прежде всего Русал, а также Норникель через высокие цены на промышленные металлы», — считает Чернов. «Но покупать такие инвестистории без оглядки на риск коррекции опасно. Часть роста уже выглядит как премия за геополитику, и если напряженность начнет снижаться, металлы могут быстро отойти от рекордных уровней», — заключает Владимир Чернов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес