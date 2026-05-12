Дорогая нефть поддерживает крепкий рубль

Высокий курс рубля прежде всего обеспечивается дорогой нефтью и, как следствие, высокой экспортной выручкой, которая продается на внутреннем рынке. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, часть идет на налоги, часть на зарплаты, часть на текущие расходы и инвестиции.

«Поэтому предложение валюты на рынке остается высоким, а доллару пока сложно быстро подорожать», — поясняет эксперт.

По данным Минфина, которые приводит Чернов, нефтегазовые доходы в апреле выросли на 38,7% к марту, до 855,6 млрд руб. «Для бюджета это важное улучшение после слабого начала года. За январь–апрель нефтегазовые доходы составили около 2,3 трлн руб., хотя все еще были ниже прошлого года на 38,3%», — сообщает аналитик. «То есть проблема полностью еще не решена, но апрель показал, что дорогая нефть уже начинает работать в пользу наполнения бюджета и доходов экспортеров», — подчеркивает эксперт.

«Для рубля это прямая поддержка, так как чем выше нефтегазовая выручка, тем больше валюты приходит в казну. Пока этот поток сохраняется, резкого ослабления рубля ждать сложно. Тем более ставка ЦБ остается высокой, импорт восстанавливается не слишком быстро, а спрос на валюту пока не выглядит высоким», — считает Чернов.

Аналитик обращает внимание, что слишком сильный рубль бюджету не нужен. «Дефицит федерального бюджета за январь–апрель составил 5,877 трлн руб. В этих условиях Минфину нужна менее дорогая валюта, поскольку в этом случае экспортная выручка в рублевом эквиваленте будет выше», — поясняет эксперт.

«С начала месяца Минфин покупает валюту и золото на 5,8 млрд руб. в день. Это постепенно будет забирать часть поддержки у рубля», — сообщает Чернов.

«Предполагаем, что, если нефть удержится на высоких уровнях, доллар будет плавно двигаться вверх», — заключает Владимир Чернов.

Ранее Бизнесмен Олег Дерипаска отмечал, что внезапный конфликт на Ближнем Востоке не принесёт России пользы, несмотря на рост цен на нефть, газ и удобрения и возможное ослабление санкций. По его мнению, мировая экономика из-за высоких цен на энергоносители серьёзно и надолго замедлится. В условиях сильного рубля Россия также «понесёт серьёзные потери в этом глобальном кризисе из-за шока нефтяных цен».

Дерипаска предлагает поэтапно, в течение 4–6 месяцев, снизить ключевую ставку до 6% и ослабить рубль до уровня не ниже 105 за доллар. По его мнению, это позволит пройти кризис без больших потерь. В противном случае, предупреждает предприниматель, страна рискует «наступить на очередные грабли».