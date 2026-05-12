С 1 июля в семи районах Приангарья возобновится обычный график выплаты пенсий после отмены режима ЧС

С 1 июля 2026 года в Зиминском, Куйтунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Черемховском и Чунском районах Иркутской области возобновляется штатный порядок выплаты пенсий и социальных пособий. Это связано с отменой в данных муниципалитетах режима чрезвычайной ситуации и нормализацией обстановки. Последний раз в досрочном порядке жители этих районов получат пенсию за июнь – 1 июня через банки.

«Обращаю внимание, что пенсию за июнь жители этих семи районов получат еще досрочно – 1 июня через банки. Пенсия за июль поступит уже по стандартному графику – 13 июля. Те граждане, которые получают пенсию на почте, могут узнать точную дату выплаты в своем почтовом отделении», – отметил управляющий Отделением Социального фонда России по Иркутской области Алексей Макаров.

С июля через кредитные учреждения жители указанных районов будут получать пенсию 13 числа каждого месяца, через организации почтовой связи – с 3 по 22 число месяца.