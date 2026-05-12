Иркутская область возглавила рейтинг регионов России по доступности электричества

Аналитики РИА Новости составили рейтинг российских регионов по доступности электроэнергии. Его возглавила Иркутская область.

В соответствии с подсчетами, на среднюю месячную зарплату житель по итогам марта мог позволить почти 46 тысяч киловатт-часов электричества. Это связано с самой низкой ценой электроэнергии в России – 1,8 рубля за киловатт-час. Также в топ-3 по цене Республика Хакасия – 3,3 рубля за киловатт-час, Дагестан – 4 рубля.

По количеству доступной электроэнергии, которую можно позволить себе на зарплату, – Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 36 тысяч киловатт-часов и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра с показателем 27,5 тысячи.

Аутсайдерами рейтинга по стоимости электроэнергии стали Чукотский автономный округ – 11,5 рубля за киловатт-час, Якутия – 9,8 рубля, Московская область – 8,4 рубля.

По доступности электричества антилидерами являются Республика Калмыкия, где на среднюю зарплату можно позволить 6,4 тысячи киловатт-часов, Ивановская область и Ингушетия – по 7 тысяч.