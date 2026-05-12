«Тихий банковский кризис»: В России превышен критический порог просрочки

Доля проблемных активов в российских банках превысила 10% — уровень, который в мировой практике считается индикатором системных рисков. Просроченная задолженность бизнеса достигла 8,2 трлн рублей (3,8% ВВП), увеличившись за год на 21%. Пока регулятор называет ситуацию «управляемой», аналитики ЦМАКП предупреждают о последствиях, которые могут стать очевидными уже в 2027 году, передаёт "Независимая газета".

Статистика выглядит пугающе:

Ипотека: Доля проблемных займов почти удвоилась за год (с 1% до 1,7%). Причина — массовая льготная ипотека, где платежеспособность заемщиков была переоценена.

Розница: Доля «безнадежных» кредитов населения подскочила до 13%. Это займы, которые заемщики уже не в состоянии вернуть.

Бизнес: Просрочка юридических лиц выросла до 11%. Особенно тяжелая ситуация у малого и среднего бизнеса (до 19%).

Кризис в «латентной форме»

Эксперты ЦМАКП констатируют: формальный критерий системного банковского кризиса выполнен. Однако он протекает скрыто.

«С учетом обновленной информации о структуре активов банковской системы (включая данные о доле проблемных кредитов в ссудном портфеле) можно сделать предварительный вывод: доля проблемных активов в общих активах банковской системы в третьем квартале 2025 года превысила 10%, что означает выполнение одного из критериев ситуации системного банковского кризиса», – объявил ЦМАКП.

По отдельным направлениям «глубина поражения» может быть еще больше: например, по кредитам малого и среднего бизнеса доля проблемных займов составляет «в среднем 19%».

Главные причины «маскировки» проблем:

Реструктуризация: Банки массово продлевают сроки кредитов, чтобы не признавать убытки.

Господдержка: Государственные банки доминируют на рынке, предотвращая панику и банкротства.

В чем главная опасность?

ЦБ утверждает, что банки создали достаточные резервы (покрытие более 90% по потребкредитам). Однако аналитики указывают на фундаментальную причину роста просрочки — жесткую денежно-кредитную политику. Экстремально крепкий рубль и высокие ставки душат бизнес, особенно экспортеров, лишая их возможности платить по долгам.

«Экстремальное укрепление рубля – на четверть за год в реальном выражении – в сочетании со все еще высокими (хотя и постепенно снижающимися) ставками создает исключительно жесткие монетарные условия для функционирования отечественного бизнеса», – указал ЦМАКП. Особенно это заметно в экспортно ориентированном сегменте – по ссудам нефтегазовым и горно-металлургическим компаниям. Другими словами, напрашивается вывод, что нарастанию рисков отчасти способствовала сама денежно-кредитная политика.

Ранее эксперты на форуме "Россия зовёт" спорили о состоянии российской экономики. Их мнения разошлись. Игбал Гулиев, декан факультета финансовой экономики МГИМО, отметил, что экономика не находится в кризисе, а успешно адаптируется к изменениям. В то же время Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии МГИМО, охарактеризовала ситуацию одним словом — «нестабильность», подчеркнув, что разные отрасли переживают разнонаправленные процессы: одни находятся в кризисе, другие растут, а третьи ожидают рецессии. Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста им. Столыпина, выразил уверенность, что в текущем году не стоит ожидать массового снижения зарплат или роста безработицы. По его мнению, работа и оплата труда сохранятся на приемлемом уровне, а вопрос о наличии кризиса остаётся субъективным.