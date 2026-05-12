Отопительный сезон продлили в Иркутске из-за ухудшения погоды

Власти Иркутска отложили отключение отопления в городе из-за неблагоприятной погоды. Соответствующие работы, предполжительно, стартуют через шесть дней, сообщает пресс-служба мэрии.

«Отключение тепла начнут с 18 мая. При этом будут учитывать среднесуточную температуру наружного воздуха: в течение пяти суток подряд должно быть выше +8», – пояснили в администрации.

На летний режим также переведут тепловые сети и пункты. Эти работы выполнят профильные организации. Отключение отопления будет поэтапным. Начнут с многоквартирных домов. В последнюю очередь прекратят обогрев детских садов, школ и учреждений здравоохранения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
