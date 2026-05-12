Районы без отключения горячей воды летом появятся в России через пять-семь лет

Первые зоны без летних отключений горячей воды могут появиться в России в новостройках и городах-миллионниках уже через пять-семь лет. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. При этом полностью отказаться от плановых отключений во всей стране можно будет только после замены 70-80% изношенных труб.

«Для большинства городов целью на 2030-2035 годы стоит сократить время отключений вдвое. Добиться ее поможет ежегодное обновление 2,5% сетей, вместо текущих 1%, и вложение 750 млрд рублей инвестиций в модернизацию. Полный отказ от плановых отключений возможен только после замены 70-80% изношенных труб, на что потребуются десятилетия и огромные инвестиции. Однако локально, в новостройках и городах-миллионниках, первые зоны без летних отключений появятся уже через 5-7 лет», – заявил Владимир Кошелев.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб высказал мнение, что плановые отключения горячей воды для профилактики теплосетей не должны превышать трех-пяти дней.