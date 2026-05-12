Дефицит бюджета за 4 месяца превысил годовой план более чем наполовину

По данным Минфина, за январь–апрель 2026 года дефицит федерального бюджета составил 5,8 трлн рублей (2,5% ВВП), что на 3 трлн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 55% превышает годовой план (3,8 трлн рублей). Только за апрель дефицит вырос на 1,3 трлн рублей, передаёт газета "Ведомости".



Основная причина — опережающее финансирование расходов. В апреле траты бюджета увеличились на 4,7 трлн рублей, а за четыре месяца составили 17,6 трлн рублей, что на 15,7% больше, чем годом ранее. Минфин объясняет это оперативным заключением контрактов и авансированием ряда расходов.

Среди фундаментальных причин дефицита — низкие темпы роста экономики, крепкий рубль и снижение цен на энергоносители в прошлом году.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что ситуация в российской экономике сейчас сложнее, чем в предыдущие годы, а привычные резервы экономики во многом исчерпаны. Бизнесу предстоит адаптироваться к новым реалиям на фоне крепкого рубля, высоких ставок и дефицита кадров. «Ситуация осложняется налоговыми изменениями. Наша главная задача — помочь бизнесу адаптироваться», — заявил Решетников. По словам министра, экономика перешла в фазу структурных изменений, когда приходится перераспределять самый дефицитный ресурс — людей. Если раньше компании справлялись с нехваткой кадров за счет внутренних резервов, то сейчас эти возможности исчерпаны.

«Макроэкономическая ситуация значительно более сложная: курс рубля крепче прогнозов, а ставки снижаются медленнее, чем нам бы хотелось. Всё это будет отражаться на бизнесе», — предупредил глава ведомства.