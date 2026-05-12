Себестоимость строительства складов почти перестала расти

По итогам I квартала 2026 года стоимость строительства складов класса А в Центральном федеральном округе составила 69 100 рублей за 1 кв. м, что всего на 1,9% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Для сравнения: в 2024 году рост достигал 20%, а в 2025 — 5%. Эксперты связывают замедление темпов с завершением ажиотажного спроса и снижением цен на строительные материалы, передаёт газета "Ведомости".



Как отмечают в IBC Real Estate, текущая динамика свидетельствует о стабилизации рынка. В условиях роста вакансии это может привести к дальнейшему снижению арендных ставок. При этом приведённая стоимость не включает расходы на проектирование, получение технических условий и документарное сопровождение.



Аналогичные данные приводит и компания Remain: себестоимость строительства сухого логопарка за год выросла всего на 1,6% — с 64 000 до 65 000 рублей за 1 кв. м. О стабилизации ситуации говорят и другие участники рынка.

Напомним, что в Иркутской области строится крупный склад OZON, а на территории Ангарского городского округа запланировано строительство крупного склада Wildberries площадью 150 тыс. кв. м. Дополнительно компания «Сервико» планирует реализовать проект распределительного центра площадью 35 тыс. кв. м в Ленинском районе Иркутска, открытие которого запланировано на 2028 год.

Основатель «Сервико» Виктор Захаров подчеркивает острую потребность региона в современных складских помещениях. По его словам, в Иркутской области ощущается серьезный дефицит качественной складской недвижимости объемом около 250 тыс. кв. м. Большинство существующих складов, построенных еще в советское время, серьезно устарели и не отвечают современным стандартам хранения и логистики.